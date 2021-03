LA RINCORSA

TORINO Quindici giorni decisivi sull'agenda della Juventus. Da domani, all'Allianz Stadium con lo Spezia, al 17 marzo, giorno del recupero a Torino con il Napoli, Pirlo si gioca tutto: il duplice obiettivo è di ridurre la pendenza di un campionato sempre più in salita e la rimonta in Champions con il Porto.

Il tecnico è consapevole che al momento neppure il quarto posto, obiettivo minimo per tornare nella coppa più prestigiosa, è al sicuro. E lo scudetto è diventato un traguardo difficile da mettere a fuoco.

IL VERO OBIETTIVO

Nessuno alla Juve lo ammetterà mai, ma la vera priorità è diventata la Champions. Ne terrà conto anche il piano di rientro dei tanti infortunati, 6, un'infermiera piena che al Bentegodi ha frenato lo slancio bianconero. Il 9 marzo c'è il ritorno degli ottavi con il Porto, partita da non fallire. Prima però ci sono le fatiche del campionato, lo Spezia e poi la Lazio. Domani torna Danilo, assente a Verona per squalifica, questa sembra al momento l'unica novità in casa Juventus. L'esterno brasiliano è finora il giocatore più utilizzato - 21 volte in campionato - da Pirlo, rimasto seccato dagli appunti dei critici sulle scelte tattiche di sabato. «Ho anche pensato di cambiare modulo, - la sua spiegazione nel dopo-partita - però guardavo la panchina e vedevo che non avevo l'opportunità di poter cambiare. Ma l'avevo messo in preventivo».

Alla Juve mancano i gol di Dybala e Morata, entrambi fuori ieri per infortunio. Lo spagnolo ne ha portati in dote, in campionato, soltanto 4, gli ultimi 90' tutti interi li ha giocati con l'Inter e il Napoli. Ma il grande assente è l'argentino, bloccato da guai fisici: è indisponibile dal 10 gennaio, ha segnato appena 2 gol. Così è rimasto senza partner Cristiano Ronaldo, già a segno 19 volte in serie A e spesso troppo solo nell'attacco bianconero. La delusione di Verona è stata forte. Poca voglia di commentare sui social: per tutti ci ha pensato Bonucci, con tre semplici parole, «Fino alla fine», da anni ormai il mantra bianconero.

