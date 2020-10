IL DEBUTTO

TORINO Notte di Champions, di esordi e di vecchi amici. La Juve si riaffaccia in Europa con i soliti stimoli e le nuove emozioni dei debuttanti: Kulusevski, Chiesa, Frabotta (e Portanova) oltre a Pirlo, lanciato nel Brescia a 16 anni il 21 maggio 1995 proprio da Lucescu, allora direttore tecnico, e l'allenatore Adelio Moro. Bianconeri in cerca di risposte, dopo i due pareggi contro Roma e Crotone, ancora senza Cristiano Ronaldo e il dubbio Dybala: incredibilmente ancora a zero minuti con la Juventus e l'Argentina, tra infortuni e gastroenteriti. «Con Paulo ho parlato ieri - spiega Pirlo -, era un po' arrabbiato perché non è entrato a Crotone. Viene da tre mesi di inattività, è stato 10 giorni in camera in Argentina prendendo antibiotici. L'ho portato a Crotone per mettere benzina nelle gambe ma poi siamo rimasti in 10. Ora è a disposizione».

La Joya è in ballottaggio con Ramsey, mentre l'altro dubbio di formazione è su Frabotta a sinistra. Nonostante le assenze dei big Ronaldo, McKennie, de Ligt e Alex Sandro Pirlo può scegliere. «Ramsey sta bene, guarderò chi è a disposizione e chi sta meglio per giocare la partita. Abbiamo giocatori adatti per giocare un grande match, Ronaldo è out ma al suon posto può giocare Morata». Chiellini chiede pazienza: «È una sfida importantissima - spiega il capitano -, ma abbiamo avuto poco tempo per lavorare tutti insieme, dobbiamo ancora trovare la sintonia con i nuovi arrivati e vincere». La Dinamo invece sogna il colpaccio nel suo stadio Olimpico di Kiev, sfruttare il fattore campo potrebbe essere l'unico modo per sperare nel passaggio alla fase ad eliminazione diretta in un gruppo con Barcellona e Juventus. Lucescu conosce Pirlo e Baronio come le sue tasche. «Sono stati i miei pupilli al Brescia e sono cresciuti con me. I miei trent'anni di esperienza più di Pirlo? Non andremo in campo noi due».

Alberto Mauro



DINAMO KIEV (4-2-3-1) 1 Buschan, 20 Karavaev, 4 Popov, 25 Zabarnyi, 16 Mikolenko; 10 Shaparenko, 5 Sydorchuk; 29 Buyalsly, 15 Tsigankov, 14 De Pena; 89 Supryaga. All. Lucescu

JUVENTUS (3-4-2-1) 1 Szczesny, 13 Danilo, 19 Bonucci 3 Chiellini; 16 Cuadrado, 30 Bentancur, 5 Arthur, 38 Frabotta; 8 Ramsey, 44 Kulusevski; 9 Morata. All. Pirlo

Arbitro: Hategan (Rom)

Tv: ore 18.55 diretta Sky Sport

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA