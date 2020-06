TORINO Il Milan esce a testa alta, senza perdere, mentre la Juve conquista la finale di Coppa Italia faticando più del previsto contro un'avversaria in inferiorità numerica per quasi tutta la partita, c'è ancora parecchio da lavorare. Col passare dei minuti l'impresa del Milan diventa sempre più disperata: senza Musacchio, Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez al fischio d'inizio, i rossoneri riescono a complicarsi ulteriormente la vita. Prima con un fallo di mano in area di Conti, rigore concesso da Orsato dopo il consulto Var e clamorosamente sbagliato da Ronaldo (palo pieno, tocco impercettibile ma decisivo di Donnarumma, secondo errore dagli undici metri in bianconero dopo quello del 2019 contro il Chievo). Poi con un intervento killer di Rebic su Danilo, rosso diretto e Milan in 10 dal 16' minuto, e senza attaccanti.

CUORE E ORGOGLIO

Ma nonostante il pesante handicap gli uomini di Pioli non mollano, ci mettono cuore e orgoglio, e il primo tempo scivola via sullo 0-0, risultato che premia la Juve ma consente al Milan di rimanere aggrappato alla finale. Toccante e intenso il minuto di silenzio dedicato alle vittime del Covid-19 prima dell'inizio, nessuna sorpresa da parte di Sarri che ha avuto 3 mesi di tempo per preparare la partita. E rilancia Pjanic in regia affiancandolo a Bentancur e Matuidi, ma la vera novità è Ronaldo centravanti nel tridente con Douglas Costa e Dybala. Un ritorno alle origini che potrebbe variare gli equilibri dell'attacco juventino, relegando Higuain sempre più lontano dal campo nelle gerarchie.

SENZA MARGINI

Pioli invece ha pochi margini di scelta e opta per lo sciagurato Rebic falso nueve (finché dura) con Calhanoglu, Bonaventura e Paquetà alle spalle. La Juve parte forte, poi si spegne quando invece dovrebbe piazzare la zampata decisiva: i minuti migliori del Milan sono proprio quelli dopo l'espulsione di Rebic. Lentamente i bianconeri riprendono il controllo, ma sono ancora poco lucidi sotto porta, un limite evidenziato anche nell'ultima sgambata contro l'Under 23 chiusa senza reti. Stiamo sul pezzo! il grido di Buffon ai compagni a inizio ripresa, quando il ritmo sembra allentarsi più del dovuto. A sorpresa Sarri all'ora di gioco cambia volto alla sua squadra con tre sostituzioni in un colpo solo, poco più in là Pioli le centellina. Ma la qualità di Khedira per Pjanic, Rabiot per Matuidi e Bernardeschi per Douglas Costa, non cambia l'inerzia, una storia già vista: se non segna Ronaldo, la Juve si imballa.

Alberto Mauro

