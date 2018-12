JUVE PADRONA, VAR NEL CAOS

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISI«Si dice che chi inventa la forca poi rimane impiccato, lo avevo detto in tempi non sospetti. Il Var sminuisce la bellezza del calcio. Il calcio è un'altra cosa»: parola di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. Essere d'accordo con Ferrero è forse inquietante ma, in questo caso, inevitabile. E il punto è proprio questo: c'era un calcio prima del Var e c'è un calcio dopo il Var. Unico denominatore comune: le polemiche restano più o meno quelle di prima, anzi, peggio, perché prima ci si poteva pur sempre aggrappare...