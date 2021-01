SERIE A

TORINO Non c'è tempo per pensare ai festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. I bianconeri di Andrea Pirlo sono subito tornati in campo per il primo allenamento del 2021 e in vista di domenica, con l'Udinese ospite all'Allianz Stadium domani alle 20.45 a conclusione della 15° di campionato. Ronaldo e compagni hanno lavorato ieri pomeriggio alla Continassa, dove cercano la concentrazione giusta per cercare di ripartire diversamente da come avevano concluso gli impegni ufficiali. Lo 0-3 interno contro la Fiorentina prima di Natale ha fatto crollare la Juventus a dieci punti dalla vetta. Ma Pirlo vuole provare la rimonta. A gennaio non saranno ammessi passi falsi: si comincia con l'Udinese, si chiuderà con Bologna e Sampdoria, in mezzo sono in programma tre scontri d'alta quota. Il 6 a San Siro contro i rossoneri, quattro giorni dopo il Sassuolo, il 17 nuovamente a Milano ma di fronte all'Inter. Senza dimenticare le coppe, tra un ottavo di finale di coppa Italia contro il Genoa e, soprattutto, la finalissima di Supercoppa italiana del 20 gennaio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Napoli di Gattuso.

Appuntamenti cui Cristiano Ronaldo vuole arrivare al meglio, intanto ha fatto gli auguri di buon anno ai suoi followers: «Proviamo a trasformare il 2021 in un punto di svolta - si legge nel lungo messaggio - perché possiamo diventare migliori: che il nuovo anno sia da ricordare per grandi motivi!». Guiderà l'attacco bianconero insieme a Morata, con Dybala almeno inizialmente in panchina. Sul fronte mercato la dirigenza è al lavoro su più fronti, si va dai ritorni di Llorente e Zaza agli italiani Pavoletti e Pellé fino ai più complicati Giroud e Depay. Una punta arriverà, mentre a centrocampo Khedira se ne andrà. In entrata, invece, si sta scaldando un nome per il futuro, quello di Nicolò Rovella classe 2001 del Genoa.

LE SCELTE DI GOTTI

All'Udinese invece, domani all'Allianz Stadium, servirà l'impresa. Anzi una duplice impresa perché gli avversari sono due: la Juventus, bestia nera dell'Udinese e la cabala, la tradizione avversa dei friulani contro la Juventus e nella prima giornata del nuovo anno solare (26 sconfitte). Luca Gotti ha un nuovo problema di cui avrebbe preferito fare a meno: Deulofeu ieri ha marcato visita per un dolore al piede. La probabile defezione dell'attaccante spagnolo si somma a quella di Okaka che, operato alla gamba per lo svuotamento di un ematoma tre settimane fa, ne avrà per almeno altri quindici giorni. A questo punto, Gotti dovrebbe ridare fiducia a Kevin Lasagna anche se dopo la gara contro il Benevento è stato criticato non poco per aver sciupato 3-4 palle gol.

