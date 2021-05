Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCENARIOCondannate a vincere per non restare fuori dalla Champions. È il destino di stasera di Juventus e Milan. Con un cammino opposto per quanto riguarda la Superlega. Se i rossoneri fanno parte delle nove squadre (ci sono anche Inter, Atletico Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City Manchester United e Tottenham) che hanno fatto dietrofront, i bianconeri rischiano grosso. E insieme a loro pure Real Madrid e Barcellona. I tre...