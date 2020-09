TORINO Aspettando il centravanti la Juve si gode Kulusevski, in gol al debutto col primo tiro in porta della sua nuova vita bianconera. Fisicamente prorompente e tatticamente già imprescindibile, un titolare in più che Pirlo dovrà gestire insieme al nuovo centravanti, Douglas Costa e Bernardeschi e Dybala, in recupero. Ma anche le vecchie certezze: il gol di Ronaldo, e una difesa a tre che esalta la Juve, improvvisamente di nuovo solida. Chiellini sembra un ragazzino, Bonucci risolve un'azione pasticciata in area Samp per il 2-0 e Ramsey sembra tornato quello dell'Arsenal. Non è da tutti esordire in panchina direttamente alla Juventus, ma ci vuole coraggio anche per lanciare dal primo minuto McKennie e Frabotta, con De Sciglio in panchina (dentro nel finale) e Pellegrini tra Fiorentina e Genoa. Ma non c'è da sorprendersi, perché da giocatore Pirlo ha dato ampia dimostrazione di nervi saldi e personalità, un esempio su tutti: il cucchiaio a Joe Hart contro l'Inghilterra. Un coniglio dal cilindro, proprio come Frabotta titolare, il classe 99 già titolare l'anno scorso, e che Pirlo aveva intravisto nell'Under 23 juventina.

SENZA IL BOMBER

L'unica situazione sulla quale il nuovo allenatore si è esposto anche pubblicamente è il centravanti, ancora assente, con ritardo sulle iniziali tabelle di marcia. Colpa del Covid, dei tempi ristretti e di un mercato atipico, la Juve entro 24 ore vuole chiudere per Dzeko ma tiene in caldo le alternative Morata e Giroud se il bosniaco non dovesse più partire. «Non c'è una situazione Dzeko - dribbla Paratici -, ci sono anche altre situazioni. Sappiamo dove vogliamo arrivare, mancano ancora 15 giorni, abbiamo fiducia. Suarez è da escludere, non ci sono i tempi per tesserarlo come comunitario». In campo la Juve è ordinata, con le idee chiare, meno ossessionata dal possesso palla rispetto allo scorso anno. Più fluida nei movimenti e nel giro palla, con meno riferimenti per gli avversari, e un centrocampo ben equilibrato. Rabiot in regia e McKennie al raddoppio, Ramsey incursore (un assist per il 3-0) e davanti Kulusevski a sostegno di CR7. E proprio l'ex Parma è il tipo di giocatore che mancava l'anno scorso a Sarri, un attaccante in grado di ricoprire tutti i ruoli, anche nella stessa partita. Seconda punta, esterno o trequartista, con l'intelligenza di spostarsi in base alle necessità della squadra, tenendo sempre Ronaldo come riferimento.

IL MAESTRO E LE IDEE

Il primo gol arriva proprio da una combinazione (fortuita) tra i due, Augello per stoppare CR7 libera Kulusevski in area: uno sguardo alla porta e piattone mancino sul palo lontano per l'1-0. Scappa ancora Ronaldo che poco dopo fa tremare la traversa ad Audero battuto. Nella ripresa Ranieri lancia Quagliarella e Ramirez, la Samp prova a fare qualcosa di più ma Bonucci è a tenuta stagna e Chiellini sembra quello dei vecchi tempi. Si sente anche il pubblico (1000 invitati) con un paio di cori e un richiesta esplicita dopo il fischio per una punizione dai 30 metri. Pirlo, facci la maledetta. Con la tranquillità del suo allenatore la Juve alza il ritmo senza sbandare mai, trova il 2-0 con Bonucci bravo ad anticipare tutti dopo un'azione pasticciata in area e la chiude con Ronaldo, che dopo aver sbagliato 3 palle gol chiude un assist d'oro di Ramsey sul palo lontano.

