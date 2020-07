A Cagliari la Juve incassa la sesta sconfitta e la 40.ma rete in campionato, affondata dall'esordiente classe 2000 Gagliano, protagonista di giornata con un gol e un assist. La sua partita dura 45 minuti ma basta a mettere a nudo le solite incertezze di una Juve che dal Milan in poi ha perso il filo ma ha vinto lo scudetto.

Sembra un'amichevole di precampionato per i bianconeri, mentre il Cagliari non perdona con Gagliano - bravo ad approfittare di una dormita difensiva degli avversari - e raddoppia con un contropiede griffato Simeone, ma decisivo l'errore di valutazione di Buffon. La Juve rischia addirittura il tracollo a inizio ripresa, con uno spunto interessante di Simeone, ma Gigi si riscatta in bello stile. I bianconeri non riescono a cambiare marcia nella ripresa, senza stimoli e mezza squadra titolare, preoccupa l'involuzione dal Milan in poi: gioco, ritmo e risultati ai minimi storici, e un picco di gol incassati: servirà un'altra Juve il 7 agosto contro il Lione.

SQUALIFICATI

Contro la Roma, sabato sera, mancheranno gli squalificati Sarri e Pjanic; il bosniaco a Cagliari ha giocato l'ultima in campionato con la maglia bianconera, mentre in panchina ci sarà il vice allenatore Martusciello.

Tra Juve e Lazio, intanto, è diventata una questione privata. Immobile prende il largo contro il Brescia, Ronaldo fa gli straordinari e prova a rispondere a Cagliari, per continuare ad inseguire uno dei pochi titoli che gli mancano. Ma sbatte contro il muro di Zenga, fatica a capirsi con Higuain e la squadra non lo supporta. Anzi, sembra un'entità separata dal resto dei compagni.

A MENO QUATTRO

Ci prova in ogni modo, tira in continuazione e anche da punizione, ingaggia un duello senza esclusione di colpi con Cragno ma non è serata. E al fischio finale si ritrova a -4 dall'attaccante della Lazio, servirebbe più di un'impresa contro la Roma, sempre che non riposi. Il portoghese però non molla, unico juventino sempre in campo (titolare) dopo la ripartenza, con 35 centri stagionali e il record di Borel a un passo. A meno di crolli strutturali in Champions League - a partire dal Lione -, i segnali dalla Continassa portano alla conferma di Maurizio Sarri, sulle valutazioni della dirigenza pesano in modo significativo tempistiche (tra la fine di questa stagione e l'inizio della prossima non ci sarebbero i margini per cambiare guida tecnica), e il contratto di Sarri da 6 milioni di euro, fino al 2022.

Alberto Mauro

