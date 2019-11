JUVE-KILLER, RIMONTA PESANTE HIGUAIN-DYBALA: ATALANTA KO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BERGAMO Atalanta in versione alta intensità per più di settanta minuti, poi la Juventus, in un quarto d'ora o giù di lì, ha ribaltato il match con i colpi della grande squadra. Che sa cavarsela anche quando il gioco vive un pomeriggio di blackout o di luce che brilla soltanto a sprazzi. Ieri nell'anticipo d'alta classifica del Gewiss Stadium s'è vista un'Atalanta graffiante, tremendamente aggressiva a tutto campo e capace di esprimersi su livelli di qualità addirittura superiori a quelli della Juventus di Sarri per buona parte della...