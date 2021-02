SEMIFINALE

TORINO Terzo incrocio stagionale e prima sentenza. Questa sera Juve e Inter si giocano la finale di Coppa Italia: Conte dovrà ribaltare il 2-1 subìto a San Siro mentre Pirlo punta la settimana vittoria consecutiva. Torna Lukaku ma si fermano gli squalificati Sanchez e Vidal, mentre la Juve deve fare i conti con Arthur e Morata alle prese con un leggero stato febbrile (ma tamponi negativi) e là davanti si affida a Ronaldo, sempre più uomo della provvidenza con 23 reti su 24 partite giocate in stagione. Nei 4 precedenti in semifinale di Coppa Italia contro i nerazzurri è sempre passata la Juve, ecco perché Conte ha bisogno di replicare la prestazione di campionato dello scorso 17 gennaio per sbancare lo Stadium, ma nel frattempo la Juve si è rilanciata. È una squadra più compatta e cinica, con più consapevolezza, una fase difensiva ritrovata e una nuova identità.

15 DIFFIDATI

Pirlo si ispira sempre meno a Sarri (e lo dimostra il baricentro contro la Roma, il più basso da inizio stagione) mentre ha imparato a fare suo il pragmatismo di Allegri, l'arma in più per portare a casa le partite che non si riescono a vincere con il possesso o la superiorità tecnica. La fotografia sono i due gol segnati alla Roma con appena due tiri in porta, massimo risultato col minimo sforzo. Pochissimi dubbi in casa Inter, con Gagliardini favorito su Sensi (o Eriksen) per una maglia da titolare a centrocampo con Barella e Brozovic, l'altro a sinistra con Darmian in vantaggio su Young. Nessun dubbio davanti con Lukaku e Lautaro. Dall'altra parte torna Buffon, che in caso di passaggio del turno giocherebbe la decima finale di Coppa Italia in carriera. A centrocampo Rabiot è pronto a sostituire Arthur mentre in attacco si scalda Kulusevski accanto a Ronaldo. Occhio ai cartellini gialli: sono infatti ben 15 i diffidati a rischio finale: Alex Sandro, Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, De Ligt, Demiral, Morata, Rabiot e Ronaldo. Eriksen, Young, Ranocchia, Brozovic e Skriniar per l'Inter. «Dobbiamo centrare la finale di Coppa Italia a tutti i costi - Pirlo è categorico -. Vogliamo giocare da Juve, sarà una battaglia, ma siamo pronti. Si parte 0-0 senza pensare alla vittoria dell'andata, dobbiamo essere Concentrati, l'obiettivo è troppo importante per lasciarcelo scappare». Conte cerca l'impresa in quello che fu il suo Stadium. «Dobbiamo essere l'orgoglio dei nostri tifosi. Come si prepara una rimonta? Con il lavoro, studiando la gara. Dobbiamo giocarci la partita con voglia e determinazione, cercando di essere perfetti».

Alberto Mauro

JUVENTUS (4-4-2): 77 Buffon, 16 Cuadrado, 28 Demiral, 4 de Ligt, 13 Danilo; 22 Chiesa, 30 Bentancur, 25 Rabiot, 33 Bernardeschi; 44 Kulusevski, 7 Ronaldo. All. Pirlo

INTER (3-5-2): 1 Handanovic, 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 36 Darmian; 9 Lukaku, 10 Lautaro All. Conte

Tv: ore 20,45 Rai Uno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA