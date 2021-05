Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BIG MATCHTORINO Passaggio di consegne oggi all'Allianz Stadium. Il tricolore è cucito sulle maglie della Juventus, ma lo sarà ancora per poco: da tempo ormai è passato all'Inter. «In campo ci deve bruciare vedere la squadra che viene allo Stadium come campione d'Italia - la carica di Andrea Pirlo alla vigilia - e ci deve dare qualcosa in più per l'obiettivo che dobbiamo raggiungere».Di fronte ci sarà proprio l'allenatore che...