JUVE-INTER, INTRIGO ICARDI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FOCUSMILANO Viaggi esotici, incontri galeotti e tweet al veleno: l'ultima puntata della telenovela Icardi non poteva certo cominciare in modo banale. La presenza contemporanea a Ibiza dell'attaccante dell'Inter (con moglie al seguito) e di Fabio Paratici non è passata inosservata, così come il viaggio-lampo a Milano di Wanda Nara (documentato sui social) nelle stesse ore del ds juventino, impegnato in varie trattative di mercato. Troppe coincidenze per non pensare che ci sia sotto qualcosa. E il tweet lanciato in rete dalla moglie-agente...