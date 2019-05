JUVE-INTER, DUELLO PER CHIESA I BIANCONERI VOGLIONO RAMOS

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MERCATODerby d'Italia per Chiesa. Juventus e Inter sono pronte a darsi battaglia per il talento della Fiorentina, oggetto del primo scontro tra gli ex sodali Paratici e Marotta. Sull'attaccante figlio d'arte ci sarebbe già il gradimento di Conte, in procinto di legarsi ai nerazzurri, mentre i campioni d'Italia non hanno ancora sciolto le riserve sul successore di Allegri: se Guardiola è il sogno, Sarri è l'obiettivo più alla portata (anche se il Chelsea vorrebbe confermarlo per un'altra stagione) con Inzaghi più defilato e sullo sfondo...