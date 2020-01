JUVE INSAZIABILE: «ACCELERIAMO» PER L'INTER CALENDARIO IN SALITA

CORSA SCUDETTO

TORINO La Juventus abbozza la prima fuga, il +4 sull'Inter e il +6 virtuale sulla Lazio - che potrebbe ridursi a +3 se i biancocelesti vinceranno il recupero con il Verona non perdendo contatto prima - fanno capire che sono ancora i bianconeri i padroni del campionato. A meno di un ribaltone, che il calendario non favorisce, la Juve è di nuovo la lepre. L'anno scorso ci aveva messo molto meno a scavare un solco tra sé e gli avversari: già alla 7ma giornata, dopo il 3-1 nello scontro al vertice con il Napoli, aveva messo 6 punti sui primi inseguitori, i partenopei appunto.

I tifosi juventini sognano già il nono scudetto di fila, ma il capitano Leonardo Bonucci invita alla calma. «Una squadra come la nostra deve volere di più, deve migliorare. Da squadra. Per i grandi obiettivi», le sue considerazioni social. «Prendiamo questi tre punti importanti - dice Bonucci - e continuiamo il cammino».

COPPA ITALIA

Il prossimo passaggio sono i quarti di Coppa Italia, domani a Torino contro la Roma, che i bianconeri non vogliono assolutamente fallire, dopo avere già perso la Supercoppa italiana. Poi dovranno preparare la trasferta di Napoli. Sospiro di sollievo, intanto, per Alex Sandro, uscito malconcio in Juventus-Parma: gli esami hanno escluso fratture costali. «Dovevamo vincere e l'abbiamo fatto - commenta Miralem Pjanic - Ora testa alla prossima». Il regista è proiettato alla sfida di domani contro la sua ex squadra, la rivale di sempre che i bianconeri hanno già sconfitto in campionato una decina di giorni fa all'Olimpico. Ma adesso è il momento delle conferme. Perché, come sostiene il trequartista brasiliano Douglas Costa «la seconda parte di una maratona è quella in cui bisogna aumentare la velocità». E con il Ronaldo super degli ultimi tempi, la squadra di Sarri sembra pronta a farlo. CR7 sogna di eguagliare il suo record nella Liga, 10 partite consecutive sempre a segno. Con la doppietta rifilata al Parma, è già a 7, e pensa di potere allungare.

Nei prossimi 4 turni che portano agli ottavi di Champions i bianconeri hanno un calendario per nulla proibitivo. Dopo Napoli, l'impegno casalingo con una Fiorentina in ripresa. Insidiosa però la trasferta di Verona, una delle sorprese della stagione, prima di ricevere il Brescia. Più duro il cammino di un'Inter in flessione: il Cagliari al Meazza, poi le trasferte a Firenze in Coppa Italia e a Udine (squadra in buona salute). Chiuderanno il ciclo il derby col Milan e la sfida con la Lazio all'Olimpico. La squadra di Inzaghi, stasera in Coppa Italia a Napoli, è in gran forma: domenica avrà l'esame derby ma poi ci saranno tre partite su 4 di fronte al proprio pubblico: Spal, Verona, trasferta a Parma, e infine Inter.

