TORINO La Juve non si ferma più. Stavolta pareggia 0-0, interrompendo la striscia a 6 successi consecutivi, ma centra la sua 19ª finale di Coppa Italia (stasera il ritorno dell'altra semifinale Atalanta-Napoli dopo lo 0-0 dell'andata) eliminando l'Inter, 5° passaggio del turno su 5 precedenti contro i nerazzurri in semifinale. E Conte dopo la Champions saluta il secondo obiettivo stagionale, ora lo scudetto diventa quasi un obbligo.

SCHERMAGLIE

Conte ritrova Lukaku e punta sulla qualità di Eriksen in mezzo al campo mentre Pirlo lancia Cuadrado esterno di centrocampo, con Bernardeschi a sinistra. Davanti Kulusevski e Ronaldo, Morata (ancora provato dall'influenza intestinale) in panchina, out Dybala, Ramsey e Arthur. La pretattica tocca picchi inarrivabili nel pomeriggio: nessuna delle due squadre comunica la lista dei convocati.

LA PARTITA

Al nono minuto la partita si infiamma per il primo episodio, in area Juve. Discesa di Hakimi, la palla finisce a Lautaro che cicca il tiro calciando sul piede sinistro di Bernardeschi. Mariani - giustamente - fa proseguire, ma a bordo campo Conte è una furia. Dall'altra panchina intervento in tackle Bonucci: «Devi rispettare l'arbitro». La Juve macina possesso (chiude il primo tempo con il 62%) ma senza l'obbligo di affondare il colpo - forte del 2-1 dell'andata -, cerca piuttosto di attirare l'Inter in avanti per poi provare a sorprenderlo in inferiorità. Anche la partenza dei nerazzurri non è forsennata, nonostante la pressione della vittoria ad ogni costo.

Primo vero brivido al 25' con un colpo di pancia goffo ma efficace di Lukaku, su punizione chirurgica di Eriksen, pallone fuori di un soffio a Buffon battuto. La Juve si schiaccia troppo e l'Inter si alza, in costante proiezione offensiva, addirittura in pressing su Buffon. Eriksen dirige in regia mentre alla Juve manca Arthur, e con Bentancur e Rabiot la manovra di gioco non è altrettanto fluida. Ronaldo non è ispirato, ma costringe de Vrij a un intervento in scivolata prodigioso, poi impegna Handanovic con i piedi.

Nella ripresa la partita cambia, perché all'Inter rimane poco tempo per segnare due reti e la pressione aumenta. Ottima prova dei due centrali difensivi de Ligt e Demiral, che concedono le briciole a Lukaku e Lautaro. La Juve non esce mai dalla partita, soffre a tratti, ma le vere occasioni capitano sui piedi di Ronaldo. La migliore poco dopo l'ora di gioco, ma il portoghese calcia forte e centrale addosso a Handanovic. CR7 ci prende gusto e ci riprova, ma Handanovic è insuperabile. Dall'altra parte conclusione velenosa di Sensi, ma Alex Sandro ci mette la testa, sfiorando l'autogol. Il muro bianconeri regge, i cambi di Conte non fanno la differenza e là davanti Lautaro e Lukaku finiscono la benzina.

