JUVE, IN ATTESA DI CR7 (PER ORA) C'E' HIGUAIN

IL RADUNOTORINO Ti aspetti Cristiano Ronaldo - un anno esatto dopo il suo passaggio in bianconero - e invece la nuova stagione della Juventus debutta sotto il segno di Gonzalo Higuain. Effetti collaterali della nuova guida tecnica? Non esattamente, perché CR7 è ancora in vacanza e allora ci pensa il Pipita a fare il pieno di applausi, al primo giorno di scuola. Gonzalo, a sorpresa, è il più acclamato dai tifosi (come Cancelo) fuori dal JMedical al grido di Resta con noi, probabilmente rinfrancato dopo i due mancati riscatti di Milan e...