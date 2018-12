JUVE IMPLACABILE REGINA D'INVERNO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

In attesa dei titoli reali, la Juventus conquista quello virtuale di campione d'inverno al termine di una partita nella quale la superiorità sulla Roma è apparsa a lungo piuttosto evidente, come del resto i 25 punti di distacco in classifica dimostrano. Oltretutto di fronte c'erano una squadra in salute ed un'altra in difficoltà, di gioco e risultati, con conseguente approccio timido alla sfida da parte dei giallorossi. La Roma ha limitato i danni nel primo tempo, grazie anche alle parate di Olsen, cadendo solo di fronte all'ennesimo gol...