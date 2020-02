LA SFIDA

MILANO Il Milan si fa riprendere soltanto al 91'. È Cristiano Ronaldo, in ombra fino a quel momento, a rispondere su calcio di rigore (assegnato grazie al Var per un fallo di mano di Calabria) a Rebic. Così a San Siro, davanti a quasi 73mila spettatori, finisce 1-1. Adesso non sarà facile per i rossoneri giocarsi a Torino il pass per la finale di Coppa Italia (4 marzo) senza Theo Hernandez (espulso), Ibrahimovic e Castillejo, entrambi ammoniti. Stefano Pioli avrà il delicato compito di costruire una squadra senza i suoi giocatori più importanti. Come nel derby con l'Inter, il Milan gioca un bel primo tempo, ispirato dalle iniziative di Rebic, dalle corse di Castillejo e Theo Hernandez e dalla presenza di Ibrahimovic, che torna a sfidare Cristiano Ronaldo. Se lo svedese è sempre nel vivo del gioco di Pioli, il portoghese sulla sinistra è a tratti in difficoltà. Al tridente arrivano pochi palloni perché Pjanic non sforna mai le idee di un tempo e Ramsey è sempre più un corpo estraneo. Inoltre, dai terzini arrivano poche spinte offensive. Ne approfitta il Milan che dimostra di giocarsela anche contro i bianconeri, questa volta senza ripetere gli errori difensivi visti con l'Inter.

ERRORI SOTTOPORTA

Ma la squadra di Pioli sbaglia molto in fase realizzativa. In avvio bastano appena 42 secondi a Ibra su cross di Rebic per staccare di testa sopra la traversa. Al 2' un siluro di Kessie dalla distanza dopo un gioco di prestigio di Hernandez, termina di poco fuori. I rossoneri spingono e al 10' Hernandez va via a Cuadrado e crossa basso, Ibra cerca la rifinitura di tacco, sotto porta, ma mette fuori. La reazione della Juve arriva al 16' da una invenzione di Dybala che serve Matuidi, ma il cross non è giocabile da Cuadrado sul lato opposto.

Buffon salva su Calabria e Rebic, per poi ripetersi in avvio ripresa ancora sull'attaccante croato. Scampato il pericolo, la Juventus accelera, ma è poco concreta e si scopre dietro.

Così il Milan cerca di colpire nelle ripartenze. Buffon è costretto a fare gli straordinari prima su un piatto di Ibrahimovic poi su una conclusione da fuori di Theo Hernandez, ma non può nulla quando Rebic devia in rete un cross di Calhanoglu siglando il vantaggio. Maurizio Sarri corre ai ripari inserendo Bentancur e Higuain (fischiatissimo dai suoi ex tifosi, così come Bonucci) per Ramsey e De Sciglio. La gara si infiamma perché il Milan nel suo momento migliore resta in 10 per il rosso a Theo Hernandez, già ammonito, colpevole di un intervento rude su Dybala.

La Juventus si gioca il tutto per tutto pressando nella metà campo milanista, conquistando un rigore per un fallo di mano di Calabria. Dal dischetto Cr7 non sbaglia.

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

