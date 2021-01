LA SFIDA

TORINO Un «confronto» per archiviare definitivamente lo 0-3 con la Fiorentina e guardare all'anno nuovo: così la Juventus si appresta a ripartire, con il fardello dei 10 punti da recuperare (con una partita da recuperare) al Milan capolista. «Abbiamo parlato molto della gara contro i viola, è stata completamente sbagliata: non dovevamo finire così il 2020 - il retroscena raccontato da Andrea Pirlo - ma il confronto è stato produttivo, abbiamo anche discusso degli obiettivi futuri».

Si riparte dall'Udinese e dal tandem Ronaldo-Morata, oltre che dalla voglia di tornare a correre in campionato: il 2021 della Juventus comincerà stasera alle 20.45 dallo Stadium contro i friulani. «Ho ritrovato bene i miei ragazzi dopo qualche giorno di vacanza, ho visto una squadra vogliosa di ripartire dopo l'ultima brutta prestazione - le parole del tecnico - e abbiamo recuperato quasi tutti: per le prossime partite spero di avere a disposizione anche gli ultimi acciaccati Arthur, Chiellini e Demiral».

Indisponibile, invece, Cuadrado per squalifica, mentre su Rabiot vanno ancora sciolti gli ultimi dubbi sul turno di stop da scontare, avendo già saltato i viola. Il francese avrebbe dovuto scontare la squalifica a partire dal giorno successivo alla sentenza su Juve-Napoli che ha imposto l'effettuazione della partita. Ma il verdetto è arrivato lo stesso giorno di Juve-Fiorentina, che prudenzialmente, il club bianconero gli ha fatto saltare. Per lo stesso motivo, per evitare un eventuale ricorso dell'Udinese, anche oggi Rabiot dovrebbe restare in tribuna.

INSIDIE

I friulani arrivano a Torino arrabbiati per il ko casalingo contro il Benevento, ma prima erano riusciti a mettere in fila sei risultati utili: «Vivono un buon momento, sono molto organizzati e hanno giocatori bravi nelle ripartenze, perciò noi dovremo essere attenti nelle marcature preventive e dovremo fare una gara accorta - la ricetta dell'allenatore bianconero per partire con il piede giusto - facendo attenzione ai due attaccanti e alle mezzali, una delle quali la conosciamo bene perché ha anche giocato qui da noi (Roberto Pereyra, ndr)». L'Udinese è la prima tappa, poi tanti scontri diretti e il primo trofeo in palio: per la Juve sarà un gennaio impegnativo, perché dopo i friulani avrà nel giro di 27 giorni il Milan, il Sassuolo, il Genoa (e, in caso di passaggio del turno, i quarti di finale di coppa Italia contro la vincente di Sassuolo-Spal), l'Inter, la Supercoppa Italiana contro il Napoli, il Bologna e la Samp. «Sarà un mese importante, avremo tante partite e diverse competizioni da affrontare - dice Pirlo - e dovremo arrivare al meglio: dovremo farci trovare pronti, ci sarà spazio e bisogno di tutti perché serviranno molte energie».

Sul fronte firulano Luca Gotti si dice tranquillo: «Se le aspettative devono essere relazionate a come vedo la squadra allenarsi, avverto sensazioni molto positive, poi però le partite vanno giocate. Mi aspetto unavversaria forte e arrabbiata». Quanto ala formazione, dopo la defezione di Okaka in attacco si è aggiunta anche quella di Deulofeu.

