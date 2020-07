IL DERBY

TORINO Il primo derby della Mole a porte chiuse è l'appuntamento col destino che Moreno Longo stava aspettando da una vita, mentre per Sarri semplicemente una tappa in meno sulla strada dello Scudetto. Il divario di 41 punti in classifica è quasi una sentenza, e se per i granata rischia di essere l'ultimo appiglio per salvare una stagione ben al di sotto delle aspettative, la Juve vede il Toro e pensa alla Lazio, per un testa a testa in vetta tra i più avvincenti degli ultimi anni. Nato a Grugliasco e residente e Rivoli (hinterland torinese), Moreno Longo è un predestinato con il Toro nel sangue, cresciuto a pane e Filadelfia (lo stadio, non il formaggio), e diventato presto il simbolo della rinascita del settore giovanile, in panchina.

Il suo primo derby da allenatore delle prima squadra ha il sapore di una conquista, mentre Sarri ha troppa esperienza per lasciarsi toccare dall'emozione. Sarà un derby da giocare con la testa e con il cuore il messaggio di Longo, che sulla carta dovrà scalare una montagna: lo Stadium è ancora inviolato e l'ultima vittoria del Torino in casa Juve risale al 9 aprile 1995. Sarri è pronto a rilanciare la coppia più prolifica del post Covid, Dybala Ronaldo. Il derby esula da qualsiasi logica, affronteremo una squadra stra-motivata, Dybala e CR7 stanno giocando più vicini, e riescono dialogare in velocità. Un capitolo a parte è per Gigi Buffon, una leggenda che oggi supererà il record di 647 presenze in serie A di Paolo Maldini. Gli ho visto fare cose impensabili per portiere della sua età, gode della fiducia totale nostra e dello staff, come portiere e come uomo.

Alberto Mauro

JUVENTUS (4-3-3) 77 Buffon, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 de Ligt, 13 Danilo; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 10 Dybala, 7 Ronaldo

All. Sarri

TORINO (3-5-2) 39 Sirigu, 5 Izzo, 33 Nkoulou, 36 Bremer; 29 De Silvestri, 23 Meité, 88 Rincon, 7 Lukic, 15 Ansaldi; 24 Verdi, 9 Belotti

All. Longo

Arbitro:Maresca di Napoli

Tv: ore 17,15 Sky Sport Serie A

