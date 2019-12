Juve, il day after di Coppa abbassa i toni I critici Elkann e Pjanic rettificano il tiro

DOPO LA SCONFITTA

TORINO Dalle reazioni a caldo alle riflessioni del day after. Mentre i social sfogano la delusione dei tifosi per la netta sconfitta in Supercoppa con la Lazio, il mondo Juve si divide tra chi ha ancora fiducia e chi ha già perso le speranze. Basterà una settimana di vacanza per ricaricare le pile e smaltire le scorie di Riad? Sarri lo capirà alla ripresa degli allenamenti lunedì prossimo alla Continassa, mentre a mente fredda anche i giudizi più duri si ridimensionano. Il messaggio nel post gara di Lapo Elkann era stato abbastanza netto: Juve vergonati, ieri invece il cugino del presidente Andrea Agnelli torna sui suoi passi, giurando amore al progetto bianconero. «Voglio iniziare questo nuovo giorno facendo tanti auguri di Natale a tutti i tifosi della Juve. Siamo pronti a festeggiare nuovi successi e nuove vittorie. Juve ti amo e ti amerò per sempre». Parziale retromarcia anche per Miralem Pjanic, nel mirino della critica dei tifosi per la prestazione di Riad. Se domenica parlava di passo indietro e di una squadra che avrebbe dovuto subire meno e mettersi in campo meglio, ieri ha corretto il tiro, sui social. «Abbiamo grandi responsabilità perché indossiamo una maglia pesante. Ma abbiamo anche il dovere di essere sempre all'altezza di quel simbolo che portiamo sul petto. Quando questo non accade è giusto metterci la faccia. Ora dobbiamo guardare a quegli obiettivi che non possiamo permetterci di mancare, uniti».

MERCATO

Intanto, mano pesante del giudice sportivo su Bentancur, fermato per tre turni per aver rivolto parole pesanti alla terna arbitrale dopo l'espulsione.

Al momento non sono previsti rinforzi dal mercato invernale, e la dirigenza juventina potrebbe muoversi solo di fronte ad opportunità interessanti. Discorso diverso per le cessioni: aspettando l'ufficialità di Mandzukic in Qatar al Al Dhuail (e conguaglio di 5,5 milioni di euro ai bianconeri), in uscita ci sono anche Pjaca e Perin, in attesa di capire le intenzioni di Rugani ed Emre Can. Sul croato c'è il Verona (prestito) mentre il portiere è vicino al ritorno a Genoa, dopo il mancato trasferimento al Benfica questa estate. Il futuro di Rugani è legato alla lista Champions: nel caso in cui Sarri dovesse tagliarlo in favore del rientrante Chiellini, l'ex Empoli penserebbe seriamente all'addio. Su Emre Can c'è il Psg in pole, con la possibilità di inserire Paredes nello scambio.

Alberto Mauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA