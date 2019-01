JUVE, FUGA SCUDETTO RABBIA LAZIO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA La Juventus è una squadra cannibale e Allegri il migliore allenatore della serie A. I bianconeri soffrono da morire per tutta la partita ma bastano due cambi del tecnico livornese per ribaltare la gara e vincerla. I campioni d'Italia per 75 minuti tengono aperto il campionato, alla Juve ne bastano 15 per chiuderlo di nuovo. Undici punti di distacco dal Napoli alla ventunesima e record dell'Inter della stagione 2006/2007 eguagliato. Gioca la Lazio ma vince la Juve. I biancocelesti giocano una partita splendida, peccato per l'enorme...