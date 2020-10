GLI AFFARI

Doveva essere un finale di corsa, e così è stato. L'ultimo giorno di calciomercato di questa inedita, dilatata, sessione verrà ricordato per le numerose operazioni imbastite e poi sfumate in prossimità del gong, per mancanza di liquidità. Ne sa qualcosa il Cagliari di Di Francesco che, dopo un'estenuante e lunga trattativa, ha dovuto alzare bandiera bianca per Nainggolan. I nerazzurri erano disposti a scontare il cartellino dell'ex giallorosso, valutato 12 milioni, ma senza concedere ulteriori regali. Non è bastato, quindi, al presidente Giulini offrire due giovani: l'ad Marotta pretendeva anche una parte cash, in aggiunta alle baby contropartite. Tutto secondo programma, invece, sul fronte Chiesa-Juve.

STAFFETTA FIORENTINA

L'attaccante classe '97 ieri ha svolto le visite mediche a Firenze, prima di firmare il contratto quinquennale con i bianconeri da circa 5 milioni di euro a stagione. Confermata anche la formula: si tratta di un prestito biennale (3+7 milioni) con diritto di riscatto sui 40 milioni di euro che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Nel contratto sono stati inseriti anche dei bonus alti e facilmente raggiungibili. Dopo un inseguimento durato circa un anno, Federico Chiesa realizza quindi il suo desiderio, ovvero quello di indossare la maglia dei Campioni d'Italia. Entusiasta anche Pirlo: il tecnico bianconero aveva parlato nei giorni scorsi con il calciatore, richiesto a gran voce dal primo giorno della sua promozione sulla panchina della Juventus.

Il sostituto di Chiesa sarà Callejon. Lo spagnolo ieri è arrivato a Firenze e si è legato ai Viola con un biennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Puntava alla permanenza in Italia ed ha subito colto l'opportunità offerta dal ds Pradè.

ASTA MILIK

La Fiorentina avrebbe voluto rafforzare il reparto offensivo anche con Deulofeu e Milik. Ma il primo ha scelto l'Udinese e il secondo non ha mai cambiato idea in questi giorni. La formazione toscana avrebbe rappresentato una sorta di ridimensionamento e un passo indietro, rispetto alle aspettative del polacco. Per questo, l'ex Ajax ha deciso di restare ancora a Napoli e di scegliere la destinazione solo tra qualche mese, quando il contratto (2021) sarà quasi scaduto. E un Milik libero sul mercato stuzzica ancora la Juve, il Psg e il Tottenham con Milan e Inter spettatrici interessate della vicenda. Anche Llorente rimane a Napoli. L'azzurro ha declinato l'offerta della Sampdoria, che proprio ieri ha ceduto Bonazzoli al Torino. Nessun intoppo invece tra Kalinic e il Verona. Il centravanti croato ha firmato un contratto biennale e arriva a titolo definitivo dall'Atletico Madrid, come richiesto da Juric.

NIENTE BOTTO FINALE

Da Verona a Milano. Inter e Milan chiudono senza botti finali. Il club rossonero non è riuscito ad acquistare Kabak dallo Schalke 04, mentre l'Inter ha ricevuto solo no dal Chelsea per i prestiti di Alonso e Moses. Salutano, però, Joao Mario (Sporting) e Asamoah: l'esterno ghanese, nel mirino della Sampdoria, ha rescisso il suo contratto con i nerazzurri. Il Torino prende il centrocampista Gojak; il Cagliari si consola con Ounas; il Sassuolo rafforza la mediana con il promettente Maxime Lopez, e la Fiorentina ufficializza il centrale argentino Lucas Martinez Quarta. Capitolo estero: Cavani annunciato dal Manchester United nel giorno dell'acquisto di Traoré (25 milioni all'Atalanta).

Eleonora Trotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

