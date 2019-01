Juve, entrata su Kouame, il Psg cerca Nainggolan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MERCATOMauro Icardi al Real in una trattativa che porterebbe in nerazzurro Tony Kroos, sogno di mercato di Marotta, Ausilio e i loro collaboratori è l'indiscrezione che ha scaldato la giornata di mercato. Non l'unica sul fronte Inter: Gabigol è andato al Flamengo, e adesso dal club carioca è arrivata una richiesta anche per Miranda.Nel giro attaccanti da tener d'occhio i due del Genoa, Piatek e Kouame: la novità del giorno è che per il secondo, che sembrava vicinissimo al Napoli, si è inserita la Juventus che ha contattato il presidente...