TORINO L'Inter ha risposto alla Juventus, il 2-1 di Parma nel posticipo di giovedì sera ha ricacciato i bianconeri a dieci punti di distacco dalla vetta. «Non è cambiato niente rispetto alla scorsa giornata, noi abbiamo vinto e loro pure - l'analisi di Andrea Pirlo - perciò se non sbaglieranno mai, faremo loro i complimenti alla fine; ma se dovessero commettere passi falsi, noi dovremo essere pronti a non sbagliare mai».

In quattro giorni, tra la Lazio oggi e il Porto martedì, nel ritorno degli ottavi di Champions, la Juve si gioca una fetta importante di stagione: «Sono abituato a ragionare una partita alla volta, concentriamoci prima sulla gara contro i biancocelesti che vale molto per la classifica e poi penseremo ai portoghesi - la filosofia dell'allenatore bianconero - ma è importante essere in corsa su tutti i fronti: dovremo sempre dare il massimo».

Oltre agli infortunati, però, adesso si è messo di mezzo pure il Covid: lunedì aveva colpito un componente del gruppo squadra, ieri è stata la volta di Rodrigo Bentancur. «È un'assenza pesante perché a centrocampo abbiamo poche alternative, mi dovrò inventare qualcosa - le mosse di Pirlo per la mediana che sarà priva anche di Arthur -. Fagioli può iniziare o stare in panchina, Ramsey potrà essere della partita. Non siamo al 100% delle nostre forze, servirà una gara intelligente».

Intanto, Cuadrado è finalmente sulla via del completo recupero, ma la difesa resta in emergenza perché «De Ligt non si è ancora allenato mentre Bonucci ha lavorato un po' con noi, ma viene da oltre due settimane di inattività». C'è anche da fronteggiare la squalifica di Frabotta, l'ultima ipotesi è l'adattamento di Bernardeschi come terzino sinistro e la coppia di centrali che ha affrontato lo Spezia, Demiral-Alex Sandro. La solita certezza è rappresentata da Cristiano Ronaldo che sta iniziando ad accusare le tante gare ravvicinate: «Come a tutti, anche a lui sarebbe utile un riposo di una o due giornate - ha ammesso Pirlo - ma deve stringere i denti perché siamo contati».

Decimata dagli infortuni anche la Lazio: Inzaghi è costretto a schierare Marusic in difesa, Lulic dirottato a destra. «Mancano tante partite alla fine, ma questa avrà una grande importanza - ammette il tecnico laziale -. Ci serve la gara perfetta».

