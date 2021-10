Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSTORINO Potrebbe essere arrivato il momento di rivalutare l'ultima stagione di Pirlo e magari lasciarsi andare ad un filo di nostalgia per Sarri. Perché nemmeno il pluriscudettato Allegri è riuscito a risolvere i problemi di una Juve di nuovo in crisi di identità e risultati, a -13 punti dal Milan capolista (mai così lontana dalla vetta nell'era dei tre punti), e in pratica già fuori dalla corsa scudetto a fine ottobre. Tutti...