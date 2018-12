JUVE E INTER, EFFETTO BOMBER

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FOCUSRigori, campioni ed esultanze. Da San Siro all'Olimpico di Torino, c'è un filo che lega i successi di Inter e Juventus, protagoniste del sabato di campionato. Dal successo ottenuto dagli undici metri con la firma dei loro campioni più rappresentativi, ai gesti di esultanza quasi in fotocopia del dirigente più chiacchierato delle ultime settimane. Solo lo storico gol di Ronaldo, autore della rete numero 5000 dei bianconeri in serie A, è riuscito a mettere in secondo piano nei commenti della stampa l'esordio di Giuseppe Marotta nei...