JUVE, È FATTA PER DARMIAN MILAN ORFANO

I POSTICIPICinque giorni dopo la finale di Supercoppa, Milan e Juventus tornano in campo per completare il programma della 1ª giornata di ritorno, anche se a tener banco in queste ore è soprattutto il mercato con l'ormai certa partenza di Higuain in direzione Londra (Piatek il probabile sostituto) e l'arrivo di Darmian alla corte di Allegri. Quest'ultima operazione si è di fatto chiusa ieri, anche se restano da sistemare alcuni dettagli con il Manchester United che detiene il cartellino del difensore azzurro, già cercato dalla Signora...