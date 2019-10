JUVE, DYBALA SALE SULLA LOKOMOTIV

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TORINO Due gol in due minuti per ribaltare una partita che si era messa sui binari sbagliati. Nella serata no di Cristiano Ronaldo la scena se la prende Paulo Dybala che affonda la Lokomotiv con una doppietta devastante e rilancia la Juve in testa al gruppo D, insieme all'Atletico. Due gol e la standing ovation dello Stadium a 9 minuti dalla fine quando Sarri lo chiama in panchina per Bernardeschi, l'uomo della provvidenza bianconera ha la maglia numero 10 sulla schiena e parla argentino. «Avevo voglia di una partita così le sue parole a...