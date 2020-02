TORINO Il 3-0 finale rischia di ingannare perché la Fiorentina rimane in partita fino alla fine, la Juve stravince grazie a due rigori e una zuccata su corner, e come al solito si vede poco Sarri e tanto Ronaldo (50ª rete in bianconero e 9ª partita consecutiva a segno in campionato, come Trezeguet nel 2005). Per le emozioni più forti bisogna attendere il fischio finale, con il botta e risposta infuocato tra Rocco Commisso e Pavel Nedved.

Il presidente viola non giustifica il secondo rigore concesso da Pasqua, quello del contatto (veniale) CeccheriniBentancur al limite dell'area, ed esplode. Attacca l'arbitraggio, la Juventus e il sistema Serie A con accuse e toni pesanti. «Sono disgustato. Una squadra con un monte ingaggi di 350 milioni non ha bisogno degli aiuti arbitrali, la Juve è fortissima, lasciate che vinca sul campo, non per i regali degli arbitri. Non è giusto per il calcio italiano, queste gare sono viste in tutto il mondo, quando all'estero vedono queste porcherie cosa pensano? E' uno schifo, le partite in Italia sono decise dagli arbitri, non si può andare avanti così. Con il Genoa e l'Inter non ci hanno dato un rigore, contro la Juve ci hanno dato due rigori contro, forse il primo ci stava ma il secondo sicuramente no. Mi farò sentire in Lega. Nedved mi suggerisce di prendere un tè a fine partita? Che vada a prenderselo lui. Ditemi se la Juve ha sempre accettato le decisioni degli arbitri. Se è così va bene, ma se non è così Nedved deve chiudere la bocca e non parlare con me. Io parlo con il suo presidente».

Pavel Nedved prova a stemperare i toni ma fatica ad arginare la furia di Commisso. «Non voglio rispondere al presidente viola, lo rispetto, ma si critica troppo la Juve e siamo stufi. Abbiamo vinto meritatamente prosegue il vicepresidente bianconero -, smettiamola di tirare in mezzo gli arbitri. Non capisco tutte queste polemiche, la Juventus ha giocato molto bene nonostante la Fiorentina abbia fatto una bella partita. Credo che la nostra vittoria sia meritata, abbiamo fatto tre gol e abbiamo cercato la vittoria. Credo si stia esagerando, queste polemiche non fanno bene al calcio. Bisogna stare più tranquilli perché è controproducente fare uscite di questo genere. Si fanno spesso quando di mezzo c'è la Juve e mi dispiace molto».

IL MATCH

La partita passa quasi in secondo piano, nonostante la netta risposta dopo lo stop di Napoli. Contro la Fiorentina servivano soprattutto i tre punti, su tutto il resto però Sarri ha ancora parecchio da lavorare, e al momento l'unica certezza si chiama Cristiano. «Orgoglioso dei miei 50 gol con la maglia della Juventus» il messaggio di CR7 a fine partita, in campionato le reti sono 40 (e 10 assist) su 50 presenze. Implacabile dal dischetto (93% la sua percentuale realizzativa dagli 11 metri in bianconero) con la doppietta che indirizza una partita più complicata del previsto, grazie a una Fiorentina ordinata e organizzata.

L'arbitro Pasqua ha dubbi su entrambi gli episodi da rigore, ma li conferma dopo il consulto Var. Sul primo Pezzella oppone il braccio a un tiro di Pjanic, sul secondo Bentancur entra in area e Ceccherini lo sbilancia, forse non abbastanza per concedere la massima punizione. Nel finale zuccata di de Ligt per il 3-0 su corner.

Alberto Mauro

