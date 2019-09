JUVE, CR7 RESTA A CASA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA 5. DI CAMPIONATOLa sfida del gol Lukaku-Immobile nel clou Inter-Lazio, Balotelli all'esordio nel Brescia sulla strada di una Juve un pò acciaccata, un primo regolamento dei conti Roma-Atalanta in chiave Champions. E ancora, la Fiorentina immeritatamente ultima all'esame della Samp penultima, il confronto Mazzarri-Giampaolo della serie guai ai vinti. La serie A non fa in tempo ad esaltarsi o a deprimersi per il turno del fine settimana che all'orizzonte arrivano due giornate ravvicinate prima del secondo atto della Champions. Largo al...