JUVE-CR7, PROVE DI INTESA

FOCUSAAA Anti-Juve cercasi. Non bella ma efficace, la Signora è già in fuga dopo 3 giornate, come voleva il suo allenatore che si augurava di chiudere davanti a tutti il mini-ciclo prima della sosta per le nazionali. Allegri ha ribadito che quest'anno il compito della sua squadra sarà più difficile perché la concorrenza si è rafforzata, anche se per ora non si direbbe: dal crollo del Napoli a Genova dopo le rimonte con Lazio e Milan al ko di San Siro della Roma, un cantiere aperto dopo la rivoluzione estiva e la cessione last-minute di...