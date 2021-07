Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CALCIOMERCATOIn barca con la fidanzata Georgina e i figli, abbronzato e rilassato. Archiviati gli Europei col titolo di capocannoniere con cinque gol, consolazione per l'eliminazione agli ottavi del suo Portogallo, Cristiano Ronaldo si sta godendo le meritate vacanze. Dopo un anno di fatiche, con meno soddisfazioni rispetto alle stagioni precedenti, per l'attaccante è arrivato «il momento del riposo con i suoi amori», come scrive sui...