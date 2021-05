Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCONTROUn uomo solo al comando. Il castello di Andrea Agnelli si sta sgretolando pezzo dopo pezzo. Sia dal punto di vista politico sia da quello sportivo. A livello internazionale il numero uno della Juventus non gode più degli appoggi e della forza di un tempo e sul campo i bianconeri in questo momento sono fuori dalla Champions. Un danno pazzesco, anche a livello finanziario. L'ultima volta fu nella stagione 2010-11, in panchina c'era...