Archiviato lo scudetto, Sarri (nella foto ANSA) approfitterà delle ultime due di campionato contro Cagliari (ore 21.45) e Roma (sabato ore 20.45) per testare chi ha giocato meno e far riposare i più stanchi in vista degli ottavi di ritorno contro il Lione. Missione turnover, con l'inserimento graduale dei convalescenti, qualche giovane Under 23 da lanciare, e il dubbio Ronaldo. Deciderà lui se ricaricare le pile o continuare ad inseguire Immobile in classifica cannonieri, probabile un turno di riposo tra Cagliari e Roma. Ieri intanto Sarri - per la prima volta - è stato accolto dagli applausi dei pochi tifosi davanti ai cancelli della Continassa, e sui social brinda allo scudetto. «Una storia di sport è diversa da ogni altra storia perché ha il titolo alla fine. Grazie a tutti». Dybala ha ripreso a lavorare con il Lione nel mirino, dovrebbe farcela.

Alberto Mauro

CAGLIARI 4-3-1-2: 28 Cragno, 19 Pisacane, 40 Walukiewicz, 15 Klavan, 22 Lykogiannis; 6 Rog, 35 Ladinetti, 21 Ionita; 20 Pereiro; 10 Joao Pedro, 99 Simeone. All. Zenga

JUVENTUS 4-3-3: 77 Buffon, 16 Cuadrado, 24 Rugani, 19 Bonucci, 12 Alex Sandro; 8 Ramsey, 30 Bentancur, 38 Muratore; 33 Bernardeschi, 21 Higuain, 7 Ronaldo. All. Sarri

