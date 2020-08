IL FOCUS

Eliminazione chiama rivoluzione a Barcellona, a Torino e a Manchester, sponda City. Ma le cocenti delusioni europee, almeno per i blaugrana e la Juventus, non comporteranno immediati e corposi investimenti sul mercato. Infatti, le due società dovranno fare delle scelte compatibili con l'attuale situazione finanziaria e con una rosa molto lunga, che necessita di uno sfoltimento e quindi di una riduzione dei costi. Così, dopo il cambio bianconero con Pirlo al posto di Sarri, ecco quello del Barcellona: Koeman, già calciatore dei blaugrana dall'89 al '95, lascia l'incarico di ct dell'Olanda (alla Federazione andrà un indennizzo di 4-5 milioni) e prende il posto dell'esonerato Setien. La nomina del 57enne arriva insieme all'addio del ds Abidal. Uno mossa, quest'ultima, molto importante anche per il futuro di Messi. Il dirigente era infatti uno dei grandi nemici della Pulce. I due avevano litigato lo scorso gennaio, in occasione dell'esonero di Valverde, e da quel momento l'argentino aveva fatto trapelare i primi segnali di malessere.

INTRIGO PULCE

Con la risoluzione del contratto del dirigente francese, Bartomeu fa quindi una scelta dal duplice obiettivo: accontenta Messi e prova ad allontanare le voci sul suo clamoroso addio. Indiscrezioni, in realtà, già smentite a più riprese dalla società: nessuno vuole vendere l'idolo dei catalani. Ma dopo giorni di tormentoni e rumors incontrollati, i tifosi si aspettano una presa di posizione pubblica del calciatore, apparso particolarmente sconvolto dopo l'ennesima figuraccia europea. I fatti sono noti: in rotta con Bartomeu, l'argentino ha un contratto in scadenza 2021 che gli permetteva di liberarsi gratuitamente esercitando una clausola entro fine maggio. Non lo ha fatto perché è ancora troppo legato ai colori blaugrana ma gli ultimi giorni sono stati particolarmente complicati, con il City e Psg pronte a tentarlo. L'Inter? Dopo il lungo corteggiamento di Moratti, anche i vertici di Suning hanno incaricato un intermediario per conoscere i costi di una maxi-operazione Messi. Ma in caso di addio la Pulce darebbe priorità ad altri club. Al City per esempio, dove ritroverebbe Guardiola e gli sceicchi intendono provare ancora l'assalto alla Champions con acquisti top.

GRANE ARGENTINE

Ai Citizens è stato accostato anche Dybala, ma come ribadito anche pubblicamente dal suo entourage, l'obiettivo del numero 10 è quello di rimanere e rinnovare il contratto. La Juventus, da parte sua, valuterà delle offerte con il rischio concreto di svenderlo o di dover ridiscutere gli accordi economici in prossimità della scadenza del contratto (2022). Dybala chiede circa 12 milioni di euro a stagione: una richiesta importante nell'estate in cui l'obiettivo del presidente Agnelli è quello di ridurre gli ingaggi e comprare giocatori nell'ambito di alcuni scambi. In tale ottica, vanno letti i contatti per gli addii di Higuain (cercato in MLS e dal River, l'ex Napoli pretende l'ultimo anno di ingaggio da 7,5 milioni), Douglas Costa, Bernardeschi, Rugani e De Sciglio. Verranno ascoltate anche proposte per Rabiot, Ramsey e Bonucci. Ma in un calciomercato contrassegnato dall'emergenza Covid, piazzare giocatori con ingaggi top è sempre più complicato. Chiedere a Jorge Mendes: nonostante gli ottimi rapporti con i club europei più importanti, l'agente non è riuscito a portare offerte concrete per Cr7. La soluzione resta quindi quella del baratto. E non è un caso che il primo scambio bianconero, Arthur-Pjanic, sia stato perfezionato proprio con un altro club in difficoltà come il Barça.

Eleonora Trotta

