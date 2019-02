Juve, Bonucci e Dybala rientri con vista Champions

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANTICIPONiente turnover con vista Champions. Stasera alle 20.30 contro il Frosinone la Juve schiererà la miglior formazione, al netto di squalifiche e infortuni. Nessun riposo programmato, tantomeno per Ronaldo che punta a vincere la classifica cannonieri e morde il freno. «Cristiano ha sempre giocato e giocherà anche stavolta, perché non dovrebbe?», la domanda di Allegri che se la ride all'ipotesi del fuoriclasse risparmiato per Madrid: «Siete voi ossessionati dalla Champions, non noi», dice rivolto alla platea di giornalisti. Con...