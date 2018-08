JUVE, ALLEGRI SI GODE CR7 NELLA PRIMA AL COMPLETO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PRIMO GIORNOLa Juventus dei sogni, quella immaginata in estate per portare a termine l'assalto alla Champions League, è scesa in campo per la prima volta questo pomeriggio agli ordini di Massimiliano Allegri. Un'attesa durata qualche settimana, conclusa ieri pomeriggio con la confluenza del gruppo di calciatori reduci dal mondiale, con l'aggiunti di Bonucci, a quelli che hanno affrontato la trasferta statunitense tornando in Italia nella giornata di domenica. Allegri ha potuto riabbracciare così proprio ieri mattina Mandzukic, rientrato alla...