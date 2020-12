Una Juventus in formato secondo tempo del derby: è quanto si aspettano di vedere Leonardo Bonucci e Andrea Pirlo nel big-match di Champions stasera contro il Barcellona. «L'atteggiamento deve essere quello che ci ha portato a battere il Toro: si sono rivisti i valori che ci hanno sempre contraddistinto, spero che sia l'inizio di un nuovo percorso», l'auspicio del capitano bianconero. Per arrivare primi nel girone bisogna vincere segnando almeno tre gol e con un vantaggio di due reti sui blaugrana nei 90 minuti del Camp Nou: «La Champions ha dimostrato che le grandi imprese sono possibili - dice Bonucci - e possiamo fare male: lo abbiamo dimostrato all'andata con i gol di Morata, anche se i pochi centimetri di fuorigioco hanno vanificato tutto». Ma è una partita che va al di là dei tre punti e del discorso qualificazione, tra l'altro già archiviato con due turni d'anticipo: «Vogliamo giocarcela a viso aperto», aggiunge Pirlo». E ci sarà una sfida nella sfida. Per Bonucci sono «alieni», per il tecnico due «fenomeni»: impossibile, però, eleggere chi sia il più forte tra Messi e Cristiano Ronaldo. Fari puntati su di loro. Oggi di scena anche la Lazio: con il Bruges basta un punto per qualificarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA