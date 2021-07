Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MERCATOQuella che sta per nascere è una Serie A a due velocità. C'è chi, tra ritiri in montagna o nei centri sportivi, già suda e lavora da qualche settimana e chi dopo l'Europeo si sta godendo qualche giorno di relax in più.Tra questi ultimi c'è sicuramente Manuel Locatelli, ormai promesso sposo della Juventus. I bianconeri sono tornati alla carica con un nuovo affondo per il centrocampista (ex Milan) rivelazione della scorsa stagione...