JUVE, ACCORDO PER CANCELO

MERCATOCancelo per blindare la difesa dei campioni. La Juventus ha trovato l'accordo col Valencia per il terzino che l'Inter non ha riscattato: il portoghese è atteso a Torino nelle prossime ore, anche se con gli spagnoli restano da definire le modalità del pagamento. Un'operazione da 38 milioni che non prevede contropartite tecniche e regala ad Allegri il sostituto di Lichtsteiner, passato all'Arsenal. Sistemata la fascia destra, i bianconeri pensano al centrocampo: Khedira sta per rinnovare ma c'è da risolvere il rebus Pjanic. La Juve...