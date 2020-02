TORINO La Juve non è ancora fluida, spettacolare o sarrista, ma almeno torna a riassaporare la vittoria contro un Brescia che tiene aperta la partita fino alla fine, nonostante l'inferiorità numerica.

Uno dei problemi di Sarri - comunque capolista - in questo momento è il collettivo: i colpi dei campioni decidono le partite, ma manca un'impalcatura di gioco che li sostenga. Può sembrare una sfida senza storia (2-0) ma il secondo gol arriva solo a un quarto d'ora dalla fine, nonostante l'espulsione di Ayé, per due ingenui gialli rimediati nel giro di una manciata di minuti, nel primo tempo quando gli ospiti stavano controllando gli attacchi bianconeri senza grande affanno.

E anche il 70% di possesso inganna: è quasi tutto giro palla sterile a centrocampo, nessun fraseggio in velocità o palleggio a memoria di stampo Sarri. «Questa squadra ha certe caratteristiche la spiegazioni del tecnico -, alle quali sto cercando di adattarmi. In altre situazioni non avrei dato a Dybala e agli altri giocatori la libertà offensiva che hanno avuto oggi, ma sono giocatori individualisti fortissimi: qui non si giocherà mai con un'organizzazione collettiva come in altre mie squadre del passato».

INDIVIDUALITÀ

Scordarsi Napoli, e aspettarsi un altro tipo di sarrismo, applicato alle individualità bianconere, al momento più facile a dirsi che a farsi. Il gioco è ancora macchinoso e le soluzioni tattiche piuttosto prevedibili, probabilmente questi giocatori non siano ideali per il tipo di gioco che vorrebbe imporre Sarri, e ancora non si è visto il pieno potenziale di questa squadra.

Quando manca Ronaldo ci pensano Dybala (primo gol in campionato nel 2020 alla 190ª presenza in bianconero) e Cuadrado, l'espulsione di Ayé al minuto 37 è l'episodio che decida la gara: Brescia in 10 e sulla punizione dal limite Dybala sorprende il terzo portiere Andrenacci (subentrato ad Alfonso, colpito alla testa) sul suo palo con un mancino a giro morbido. La Juve macina gioco ma non affonda, manca una scintilla per innescare gli attaccanti, e arriva solo quando Matuidi si inventa un assist di tacco clamoroso per Cuadrado, 2-0 e Brescia al tappeto, Dybala sfiora il tris (traversa clamorosa) e nel finale applausi a scena aperta per il ritorno di Chiellini, poco più di 5 mesi dopo l'operazione.

L'INFORTUNIO

Le due note stonate sono i fischi e l'infortunio di Pjanic. Dybala in campo rimprovera una parte del pubblico che fischia, ma a preoccupare di più sono le condizioni di Mire. Entrato in campo nella ripresa e costretto al cambio dopo meno di 10 minuti, per un problema all'adduttore destro.

Il bosniaco avrebbe riposato volentieri e non ha apprezzato l'impiego part time, ha lasciato il campo stizzito ed è stato il primo ad abbandonare lo Stadium, di pessimo umore.

«Nelle prossime ore farà gli esami puntualizza Sarri -, ma non ha la pubalgia. La squadra ha fatto quello che doveva, abbiamo sbagliato due partite: mica tre mesi».

Alberto Mauro

