JUDOPROSDOCIMOBRONZO NELLA 70 KGNella Continental Open di Minsk, torneo valido per il ranking di qualificazione olimpica ai Giochi di Tokyo 2020 e test event degli European Games, in programma nella capitale bielorussa nel 2019, Alessandra Prosdocimo ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria -70 Kg. La judoka azzurra in forza al Centro Sportivo Carabinieri ATLETICAOSAKUE QUARTA A GOTEBORG(v.zag.) A Goteborg, quarto posto su 5 atlete per Daisy Osakue: nel disco, dopo 4 nulli piazza un 55,57 e un 55,79. A Udine, riunione di lanci. Nel...