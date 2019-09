CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JUDOHa disobbedito a Teheran per vincere e inseguire il suo sogno olimpico, primo e unico di una lunga serie di campioni iraniani bloccati dalle autorità. Ora il combattimento da affrontare è per la vita. Non c'è un filo di retorica nel racconto che Saeid Mollaei, ventisettenne judoka iraniano, ha voluto affidare al mondo per cercare protezione. «Ora ho paura a tornare a casa», ha detto Mollaei, finito sotto la tutela della federazione mondiale judo, la IJF. La sua colpa è essersi rifiutato di ritirarsi dai mondiali di Tokyo, la...