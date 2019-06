Jorginho: «Italia d'attacco come in Premier league»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NAZIONALEL'Italia di Roberto Mancini ruota attorno a Jorginho, è lui il faro della squadra, il cuore del gioco. Sarà così anche sabato prossimo per la prima delle due gare valide per le qualificazioni a Euro 2020, ad Atene contro la Grecia. Nel frattempo l'ex napoletano cerca di portare in azzurro l'entusiasmo per la fresca vittoria in Europa League e l'intensità del calcio inglese.«Ma per fortuna - ha detto il giocatore - sia Sarri che Mancini prediligono il gioco d'attacco, fraseggio, palla a terra». A proposito del primo, non è un...