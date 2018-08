Jorge spettacolo Marquez s'inchina Dovi è solo terzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTO GP Un duello corpo-a-corpo contro Marquez, Jorge Lorenzo l'aveva già vinto in passato: ciò che si è visto per la prima volta in Austria, però, è stato un trionfo del Lorenzo ducatista nel derby spagnolo tra i futuri compagni di squadra Honda. E soprattutto un Marquez messo a tacere nell'ultimo giro, il suo regno. Se un anno fa, al Red Bull Ring, Marc era stato costretto ad inchinarsi a Dovizioso non prima di un tentativo estremo all'ultima curva, questa volta il campione del mondo non ha avuto modo di attaccare negli ultimi 2 km....