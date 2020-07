MOTOGP

Suona forte la Marsigliese sul primo podio di questo mondiale 2020. Il giovane Diablo Fabio Quartararo, cosciente di aver raggiunto il paradiso motociclistico, piange commosso dopo una vittoria conquistata al culmine di una corsa gestita con superiorità e maestria, e che tradisce i suoi 21 anni di puro talento, metodo e sfrontatezza. «È il momento più bello della mia vita! Dedico questa vittoria a tutte le persone colpite dal Covid-19. La dedico anche alla mia famiglia, ai miei genitori ed a mio fratello, che mi hanno sempre sostenuto».

SUPERIORE

Un anno (e qualche mese) fa, proprio qui a Jerez, Fabio aveva conquistato la sua prima sorprendente pole position. Ieri, con lo status di chi oramai non è una sorpresa, ha sfatato anche il tabù vittoria. Una prima affermazione afferrata con la forza, davanti a Maverick Vinales ed Andrea Dovizioso. E' partito con prudenza dalla pole il portacolori Yamaha Petronas, lasciando sfogare prima Vinales, poi Marc Marquez con quella prima uscita in curva 4 ed un salvataggio da manuale del perfetto funambolo. Poi, con la calma di chi sa di averne di più, ha prima infilato Jack Miller, grande protagonista nelle prime fasi insieme a Francesco Bagnaia, e poi ha approfittato di un errore di Vinales, in difficoltà nel frenare la sua Yamaha M1. da quel momento, Quartararo ha dettato la sua legge, con un ritmo insostenibile per (quasi) tutti.

DUE GARE IN UNA

Sì, perché il gran premio di Jerez stava mostrando due corse in una. Da un lato la competizione per la vittoria, dall'altra quella del recupero di un Marc Marquez che, dalla sedicesima posizione in cui era precipitato, offriva lezioni di guida a tutta la carovana. Un Marquez in pura estasi che però, come Icaro, ha volato troppo in alto quando a quattro giri dal termine, in coda a Vinales, ha poggiato le gomme sulla riga bianca. High-side, braccio destro finito sotto la ruota, smorfia dolorante ad anticipare il verdetto di una frattura. Forse non avrebbe ripreso Quartararo, ma il secondo posto era oramai certo.

Ed invece, Maverick Vinales completa la doppietta Yamaha davanti ad un redidivo Dovizioso, che sul finale, dopo essere rimasto in attesa ai piedi del podio, ha sferrato l'attacco vincente su Miller alla Dry Sac prendendosi il terzo gradino. Un podio che ha molteplici valori: Andrea e la Ducati non sono mai andati d'accordo qui in Andalusia. Il forlivese era stato poi operato alla clavicola poche settimane fa, dunque, per quanto potesse essere in forma, serviva correre un minimo in difesa. Ed invece, guardando al campionato, Dovi può vedere un +16 nei confronti di un Marquez che comunque, difficilmente sarà della partita. Il mondiale ad oggi, perde il suo dominatore e quindi il trono di questa strana stagione potrebbe ritrovarsi con un nuovo re. Per il momento, proprio Quartararo, Vinales e Dovizioso sembrano i contendenti più accreditati.

VALENTINO NO

Chi non è riuscito ad entrare mai nella partita è stato invece Valentino Rossi, costretto al ritiro per una noia meccanica, incapace di trovare il giusto ritmo per rimanere a causa di un feeling che ancora latita con le nuove Michelin. Tempo per trovare una soluzione? Poco: tra una settimana si ritorna in pista sempre qui a Jerez de la Frontera. Senza Marquez.

Flavio Atzori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

