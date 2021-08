Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FUTUROTOKYO Adagiarsi sugli allori non appartiene all'indole dell'uomo più veloce del mondo. Dopo essersi issato in cima all'Olimpo sportivo conquistando un oro nella gara più attesa di ogni Olimpiade - i 100 metri piani - e un altro ancora nella versione quadruplicata di quest'ultima, Marcell Jacobs punta (neanche troppo velatamente) ai traguardi del Maestro per eccellenza, colui che ha inciso il proprio nome nei 100, nei 200 e nella...