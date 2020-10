SEI NAZIONI

Dna, deludente (o deprimente) nazionale azzurra. In attesa che il ct Franco Smith faccia trovare all'Italia del rugby il suo vero Dna, nuovo mantra dopo la «luce in fondo al tunnel» di Conor O'Shea, l'unico modo per declinare l'acronimo resta questo.

L'ha confermato la sconfitta 50-17 contro l'Irlanda nel recupero del Sei Nazioni. La numero 26 consecutiva nel torneo. Un triste e storico record che la dice lunga su come le responsabilità di questo Dna perdente (e deprimente) siano lungi dal poter essere attribuite al povero Smith e ai volonterosi, ma inconcludenti, ragazzi. Hanno radici più profonde. Affondate in vent'anni di politica di sviluppo del movimento verticistica e fallimentare della federazione, guidata come direttore tecnico da un altro Franco, Ascione. I 26 ko ne sono solo il frutto più evidente.

A propositivo di sviluppo del movimento, l'Italia nel ko contro l'Irlanda ha confermato come capita da dieci anni che mettere insieme due debolezze (Benetton Treviso e Zebre Parma) non fa una forza. Nelle prime due giornate di Pro 14 Treviso, pur perdendo e mostrando lacune di concretezza, hanno retto alla pari contro le irlandesi Ulster e Leinster con più partite sulle gambe. Le Zebre sono state deludenti e inconcludenti nelle sconfitte contro i gallesi di Cardiff e Dragons, a pari livello di preparazione.

La Nazionale è formata dal meglio delle squadre, più i pochi italiani di livello rimasti nei campionati stranieri (Polledri, Ceccarelli). E il suo rendimento tende verso il basso delle Zebre più che verso l'alto di Treviso. Il Benetton nelle sfide con Ulster e Leinster ha perso con 11 e 12 punti di scarto, rimanendo sempre in partita. L'Italia ha subito uno scarto di 33 punti, uscendo dal match a fine primo tempo (24-3). Un epilogo molto più simile al 63-8 (55 punti di scarto) con cui la seconda squadra delle Zebre ha perso con la seconda del Leinster venerdì nel 3° turno di Pro 14. Più si va in profondità con la rosa dei giocatori e più il gap Irlanda-Italia aumenta. Un'altra unità di misura del fallimento.

CONFRONTO CON IL PASSATO

La Deludente nazionale azzurra di Smith infine dopo quattro giornate di torneo è migliore solo a quella di O'Shea per quanto riguarda un ct esordiente. Il bilancio è 4 sconfitte, 39 punti fatti e 144 subiti (-105), 5 mete a 20 (-15). Nel 2017 il predecessore irlandese aveva i seguenti numeri: 4 sconfitte, punti 50-172 (-122), mete 4-22 (-18). Tutti i precedenti ct, Brunel (2012), Mallett (2008), Berbizier (2006), Kirwan (2003) e Johnstone (2000) hanno fatto meglio. Un altro segno di declino.

A Smith e alla sua Italia, che recupererà il talento di Matteo Minozzi dopo la finale di Premiership persa con i Wasps, resta un'ultima prova nel Sei Nazioni per riscattarsi. La più difficile. Sabato contro un'Inghilterra che viene a Roma per vincere il torneo. Per farcela avrà bisogno di un successo col bonus e di tante mete per la differenza punti nel possibile arrivo alla pari a 18 punti in classifica con Irlanda o Francia. Riusciranno gli azzurri a dare un'amarezza a Eddie Jones & C.?

Ivan Malfatto

ALTRI TEST. Scozia-Georgia 48-7, Francia-Galles 38-21, Argentina B-Uruguay 53-19

