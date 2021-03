Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SEI NAZIONIPiù esperienza e gioco tattico al piede con le 27 presenze di Edoardo Padovani al posto delle 6 di Trulla, per ora inadeguato a questi livelli. Più fisicità ai centri con i 105 chili di Federico Mori rispetto ai 90 di Canna. Più qualità in seconda linea con le mani di Federico Ruzza al posto di quelle di Sisi. Con tre cambi di sostanza l'Italia affronta la Scozia nel 5° e ultimo turno dei Sei Nazioni. Basteranno per...